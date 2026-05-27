Warum moderne Führung Kreativität und Wirtschaft vereint

Moderne Betriebswirtschaftslehre kann nicht nur darauf ausgerichtet sein, bestehende Prozesse zu verwalten. Sie muss vielmehr aktiv daran mitwirken, wie wir wirtschaftliche Systeme künftig gestalten wollen. Innovation und Design bringen genau diese Gestaltungsfähigkeit mit“, ist Andrea Augsten, seit 2025 Professorin für Management und Design (MxD) an der New Design University (NDU), überzeugt.



Im Studiengang werden diese Fähigkeiten gezielt aufgebaut: „Die Studierenden lernen komplexe Situationen zu analysieren, Mechanismen zu erkennen und daraus wünschenswerte Zukünfte zu entwicklen.“ Besonders wichtig sei der Praxisbezug: „Sie arbeiten früh mit Unternehmen und Institutionen zusammen und lernen, theoretisches Wissen sofort anzuwenden.“



Ein zentraler Aspekt moderner Führung ist die Individualität. Nicht jede Person muss oder will klassische Führungsverantwortung übernehmen – und genau das wird im Studium berücksichtigt. Studierende haben die Möglichkeit, unterschiedliche Rollen auszuprobieren, ihre eigenen Stärken zu erkennen und bewusst zu entscheiden, wie sie Verantwortung übernehmen oder abgeben möchten. Führung wird damit als dynamisches, situationsabhängiges Konzept verstanden, nicht als starre Hierarchie.



Der Ansatz zeigt: Wirtschaftlicher Erfolg und kreative Gestaltung schließen einander nicht aus – im Gegenteil. Unternehmen, die beides verbinden, sind besser gerüstet für die Herausforderungen einer sich schnell wandelnden Welt. „Moderne Führung bedeutet daher vor allem eines: die Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen, neue Wege zu denken und Zukunft aktiv zu gestalten", so Augsten.



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