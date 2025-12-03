Weber Erich Wastel wird 95!

Seit 1958 betreibt der immer noch mit Gewerbeschein aktive und äußerst rüstige Unternehmer Erich Wastel seinen Webereibetrieb in Stockerau. Das Geschäft der Familie Wastel war immer schon eine Institution in Stockerau. Generationen von Stammkunden kauften Tischwäsche bei ihm. Gelebter Servicegedanke, Kundenorientierung und Mitwirkung an zahlreichen Innenstadtaktivitäten zur Steigerung der Kundenfrequenz waren und sind für den Gewerbetreibenden eine Selbstverständlichkeit.

Seinen Geburtstag nutzten die Gratulanten um Danke zu sagen!

Der Unternehmer ist bereits Träger der Silbernen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich und wurde schon mit der Conny Statue für sein Lebenswerk geehrt.