Weber Erich Wastel wird 95!

Stockerau

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 03.12.2025

Seit 1958 betreibt der immer noch mit Gewerbeschein aktive und äußerst rüstige Unternehmer Erich Wastel seinen Webereibetrieb in Stockerau. Das Geschäft der Familie Wastel war immer schon eine Institution in Stockerau. Generationen von Stammkunden kauften Tischwäsche bei ihm. Gelebter Servicegedanke, Kundenorientierung und Mitwirkung an zahlreichen Innenstadtaktivitäten zur Steigerung der Kundenfrequenz waren und sind für den Gewerbetreibenden eine Selbstverständlichkeit.

Seinen Geburtstag nutzten die Gratulanten um Danke zu sagen!

Der Unternehmer ist bereits Träger der Silbernen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer Niederösterreich und wurde schon mit der Conny Statue für sein Lebenswerk geehrt.

© WKNÖ V.r.: Vizepräsident Christian Moser gratulierte dem rüstigen aktiven Unternehmer Erich Wastel gemeinsam mit Bezirkssstellenleiterin Anna Schrittwieser, Bezirksstellenobmann Andreas Minnich und Bezirksstellenobmann a.D. Peter Hopfeld zum Geburtstag und wünschten dem Jubilar Glück und Gesundheit für die kommenden Jahre!