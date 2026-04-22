Dagmar Zinner neu an der Spitze von „Frau in der Wirtschaft“ Zwettl

Dagmar Zinner ist neue Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft in Zwettl.

In ihrer Antrittsrede freute sie sich auf ihre neue Aufgabe: „Ich bin stolz, gemeinsam mit meinen Stellvertreterinnen und meinem Team für die Unternehmerinnen im Bezirk tätig sein zu dürfen!“ Dagmar Zinner betreibt in Zwettl die „Praxis Lebensbalance" und ist im Bereich ganzheitlicher Gesundheitsprävention selbständig tätig. Als ausgebildete Hypnomaster, diplomierte Humanenergetikerin und Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet sie vorwiegend mit Trancereisen, Frequenzen und Energiebehandlungen und bietet Beratung und Begleitung bei Themen wie Stress, Schlaf und innerer Balance an.

Bezirksstellenobfrau Anne Blauensteiner betonte, wie wichtig eine starke Vertretung für die Interessen und Vernetzung der Unternehmerinnen ist. Frau in der Wirtschaft-Landesvorsitzende Vera Sares hob die Themen hervor wie etwa Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauengesundheit, Arbeiten in der Pension – eine starke Basis sei wichtig für die Durchsetzung von Forderungen in der Bundes- und Landespolitik.