Wechsel bei Frau in der Wirtschaft Wiener Neustadt

Eine neue Ära beginnt für Frau in der Wirtschaft im Bezirk Wiener Neustadt. Am Donnerstag - 14.12.2023 - übergab Anita Stadtherr die Verantwortung an die neue Vorsitzende Daniela Reisner. Sie wird diese Aufgabe mit tatkräftiger Unterstützung von Melanie Koll gestalten.

Bei der Veranstaltung "Networking & Punsch" nutzte die scheidende Vorsitzende Anita Stadtherr die Gelegenheit, um auf eine Dekade voller Erfolge und Wachstum zurückzublicken und dabei über eine Vielzahl von Veranstaltungen und Initiativen, die in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wiener Neustadt realisiert wurden, zu berichten. Dazu stellte sich auch der Bezirksstellenobmann Erich Panzenböck ein und bedankte sich bei Anita Stadtherr für ihre Impulse und ihre starke Stimme im und für den Bezirk Wiener Neustadt.

Daniela Reisner (Kommunikationsagentur reDaRei) aus Hollenthon übernimmt den Vorsitz mit viel Vorfreude und mit dem Ziel sowohl Kleinstunternehmerinnen wie auch Frauen in Top-Manager-Positionen weiterhin effektive Unterstützung und Vernetzungsmöglichkeiten zu bieten: "Wir wollen mit unserem Engagement neue Perspektiven eröffnen und Plattformen schaffen, wo unter anderem Entwicklung gefördert und Erfolg unterstützt wird. Wir wollen uns so gegenseitig motivieren und voranbringen."

Melanie Koll unterstrich die zunehmende Bedeutung selbstständiger Frauen in der Wirtschaft: "Immer mehr Frauen machen sich selbstständig. Wir werden diesen Frauen eine starke Stimme geben." Melanie Koll führt gemeinsam mit ihrem Ehemann Reinhold Koll die Bäckerei Koll, einen Familienbetrieb mit elf Filialen und 130 Mitarbeitern, deren Produktion in Kirchschlag angesiedelt ist.