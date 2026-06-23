FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely und Außenstelllenleiter Ramazan Serttas konnten zum Impulsvortrag „Weg mit dem Rückenweh“ in der WK-Außenstelle Purkersdorf, Vortragende Elisabeth Rist, Inhaberin von just Begin an Win begrüßen.

„Der Rücken leidet, der Terminkalender ist voll. Also macht man weiter. Was zunächst wie Disziplin aussieht, ist in Wirklichkeit eine Strategie, die sich rächt — körperlich, mental und irgendwann auch wirtschaftlich. Denn anhaltende Probleme kosten nicht nur Energie. Sie kosten Entscheidungsqualität, Konzentration und die Freiheit, den eigenen Alltag wirklich selbst zu gestalten“ so Elisabeth Rist in Ihrem Vortrag. Die Unternehmerin betonte auch, dass Schonen und Abwarten das Problem nicht lösen, sondern vertiefen. Und warum gezielte Belastung genau dort wirkt, wo Schonung versagt.

© WKNÖ v.l. WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas, Elisabeth Rist, FiW Bezirksvorsitzende Astrid Wessely



