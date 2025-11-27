Weihnachten zum Angreifen

Zwischen goldenen Lackstiften und glänzenden Glaskugeln zieht Theresa Lichtenegger mit ruhiger Hand einen Namen über die Oberfläche. „Diese Zeit ist meine Hochsaison“, sagt die Kunsthandwerkerin und lächelt, während sie vorsichtig einen Namen in fließender Schrift auf eine matte Glaskugel setzt. „Jedes Stück ist ein Unikat – so individuell wie die Menschen, für die ich sie gestalte.“

In der Vorweihnachtszeit herrscht in der Werkstatt von „Schriftenvielfalt“ in Horn volle Konzentration. Neben Handlettering-Workshops und Kreativ-Retreats bietet Lichtenegger nun vor allem personalisierte Geschenke an – Christbaumkugeln, Achtsamkeitskarten, Affirmationskarten für Kinder. „Viele suchen etwas mit Bedeutung. Etwas, das von Herzen kommt.“

Handlettering, sagt sie, sei mehr als Dekoration. „Oft höre ich im Workshop: ‚Wie kann die Zeit so schnell vergehen?‘ oder ‚Es fühlt sich an wie Meditation.‘ Genau das möchte ich vermitteln – dieses Gefühl von Ruhe und Präsenz.“ Ihre Kund:innen schätzen die persönlichen Stücke, besonders zu Weihnachten. „Gutscheine für meine Retreats sind auch sehr beliebt – viele Männer schenken sie ihren Frauen. Eine kreative Auszeit statt Parfum oder Schmuck.“

Ab Jänner wird sie ihre Workshops auch im Gesundheitshotel Klosterberg in Langschlag anbieten – eine Kooperation, die sie sich lange gewünscht hat. „Mein Unternehmen habe ich 2019 gegründet, ohne zu wissen, dass es mich dahin führt, wo ich heute stehe“, sagt sie, während sie die fertige Kugel auf ein Trockengitter legt. „Jede meiner Arbeiten trägt eine kleine Botschaft in sich – nicht nur an Weihnachten: Nimm dir Zeit. Für dich. Für das, was dich erfüllt.“

Spiele sind beliebte Geschenke

Ortswechsel. Bunte Lichterketten tauchen die kleinen Geschäfte in ein festliches Licht. Die Schaufenster sind festlich dekoriert und aus den Lautsprechern dringen weihnachtliche Klänge. Die Einkaufstasche locker über die Schulter gehängt, betritt eine Dame im dicken Wollmantel das Spielwarengeschäft in Krems und steuert zielsicher auf das Regal mit den Brettspielen zu. „Ich bin auf der Suche nach ,Adlerauge‘ von Piatnik“, sagt sie und erklärt lächelnd: „Das steht ganz oben auf der Wunschliste meiner Nichte.“ Auch im Papier- und Spielwarenhandel herrscht in diesen Wochen Hochbetrieb. „Spiele sind zu Weihnachten unser größter Umsatzträger“, erklärt Andreas Auer, Obmann der NÖ Papier- und Spielwarenhändler. Besonders klassische Spiele ohne Elektronik laufen sehr gut. Erwachsene greifen gern zu EXIT, Die Siedler von Catan oder Risiko, während bei Familien DKT, Monopoly, Skyjo und Activity hoch im Kurs stehen. „Hier zeigt sich der Unterschied zum Onlinehandel: Unsere Kund:innen wollen beraten werden, die Spiele ausprobieren, sich inspirieren lassen. Das persönliche Gespräch macht den Unterschied.“ Und so entsteht zwischen Spielregal und Kassa genau das, was Weihnachten im Fachhandel ausmacht: Beratung, Begeisterung und die Freude, das perfekte Geschenk zu finden.

Angreifen und fühlen

Nicht nur verkauft, sondern erlebt wird auch im NÖ Modehandel. Kleidung, Schuhe, Accessoires zum Anfassen, Ausprobieren und Anprobieren – für viele Niederösterreicher:innen bleibt der stationäre Modehandel der zentrale Ort für Weihnachtsgeschenke. „Die Menschen wollen Mode anprobieren, sie wollen den Stoff und die Textur fühlen, kombinieren und ausprobieren. Vor Ort, mit kompetenter Beratung. Das schafft Vertrauen, das keine Onlineplattform ersetzen kann“, weiß Laura Tremmel, Sprecherin des NÖ Modehandels, und verweist auf Zahlen des Gallup-Instituts: 34 Prozent der Befragten möchten Kleidung und Schuhe vor dem Kauf sehen, angreifen, probieren und stöbern. 33 Prozent schätzen Beratung, persönlichen Kontakt und Service. „Mode lebt vom Miteinander.

Unsere Kund:innen erwarten ein Einkaufserlebnis, das Service, Qualität und Inspiration vereint. Wer regional kauft, schenkt nicht nur Mode, sondern auch Zukunft, Zusammenhalt und Wertschätzung. In Zeiten internationaler Onlineplattformen, die oft mit Dumpingpreisen und fragwürdigen Produktionsbedingungen agieren, setzt der Einkauf im heimischen Handel ein bewusstes Zeichen“, betont Tremmel.

© WKNÖ Personalisierte Weihnachtskugeln bietet Theresa Lichtenegger

Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der WKNÖ spricht sich klar für Regionalität aus. Über diese Plattform sind derzeit 24 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten NÖ Einkaufsstädte abdecken – von Amstetten bis Wiener Neustadt. Damit können Beschenkte aus einer Vielzahl an regionalen Angeboten wählen und gleichzeitig den heimischen Handel stärken.

