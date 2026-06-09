Weinviertel Business Forum am 9. Juni 2026

Der Nutzen von künstlicher Intelligenz stand im Fokus des Workshops des Weinviertel Business Forums, der mit rund 150 Teilnehmern im vollgefüllten Saal der Raiffeisenbank Korneuburg stattgefunden hat. Der Bereichsleiter für Daten und Analytik der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Marcus Presich hat dazu den aktuellen Stand der Entwicklung jener Technik dargestellt, die unsere Gesellschaft wohl innerhalb kürzester Zeit revolutionieren wird.

Im Anschluss daran konnte Rechtsanwalt Werner Borns eine spannende Diskussion mit den Experten am Podium und den rund 150 Unternehmern aus dem Weinviertel leiten. Michaela Benkitsch und Steuerberater Johann Lehner haben gemeinsam mit Marcus Presich jene Aspekte beleuchtet und diskutiert, die für einen erfolgreichen Einsatz künstlicher Intelligenz im Unternehmen von Bedeutung sind.

Initiatoren des Weinviertel Business Forum sind die Steuerberatungskanzlei DIE WIRT­SCHAFTSTREUHÄNDER (Stockerau, Wien) sowie die Rechtsanwaltskanzlei LAW­PARTNERS rechtsanwälte Dr. Borns Rechtsanwalts GmbH & Co KG (Gänserndorf, Korneuburg).

DIE WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER sind ein regionales Netzwerk von zwei Steuerberatungskanzleien, die ihren Klienten mit einem bestens qualifizierten Team um die Steuerberater Johann Lehner, Martin Baumgartner und Johann Pöcher hochwertige Dienstleistungen rund um die Steuerberatung bieten.

LAWPARTNERS rechtsanwälte ist als Wirtschafts-Rechtsanwaltskanzlei in Korneuburg und Gänserndorf etabliert. Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der rechtlichen Beratung und Vertretung von Unternehmen, im Bereich der Unternehmens­sanierung und Vertretung von Unternehmen in Insolvenzverfahren sowie der Errichtung von Immobilien- und Unternehmensverträgen.