Weinviertel Business Forum - Thema: Personalmanagement 2.0

Beim ersten Termin des Weinviertel Business Forums im Jahr 2026 im mit rund 150 Teilnehmern vollgefüllten Saal der Raiffeisenbank Stockerau war Personalmanagement im Fokus der Vorträge. Steuerberaterin Christina Tober, (Prokuristin von DIE Wirtschaftstreuhänder, Stockerau, Wien), Anna Schrittwieser (Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Korneuburg-Stockerau), Steuerberater Martin Baumgartner (Geschäftsführer von DIE Wirtschaftstreuhänder, Stockerau, Wien) und Rechtsanwalt Patrick Kleinbauer (LAWPARTNERS rechtsanwälte, Korneuburg, Gänserndorf) haben jeweils in deren Impulsreferaten wesentliche Aspekte aus der Praxis, Tipps und Tricks für die Praxis von Unternehmen präsentiert.

Unter der Moderation von Walter Pamperl (Geschäftsleiter Raiffeisenbank Stockerau, Raiffeisenbank Hollabrunn) standen die Schwerpunkte bei Lohnabgabenprüfungen, Tipps für Betriebe im Umgang mit Mitarbeitern, digitale Werkzeuge zum Personalmanagement und Erfahrungen aus der gerichtlichen Durchsetzung von Vereinbarungen mit Mitarbeitern im Fokus der Präsentationen. Dazu konnten die Teilnehmer – Unternehmer aus dem gesamten Weinviertel – deren Fragen und Erfahrungen zu diesem für alle Unternehmen bedeutsamen Thema einbringen.

Initiatoren des Weinviertel Business Forum sind die Steuerberatungskanzlei DIE WIRT­SCHAFTSTREUHÄNDER (Stockerau, Wien) sowie die Rechtsanwaltskanzlei LAW­PARTNERS rechtsanwälte Dr. Borns Rechtsanwalts GmbH & Co KG (Gänserndorf, Korneu­burg).

DIE WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER sind ein regionales Netzwerk von zwei Steuerberatungskanzleien, die ihren Klienten mit einem bestens qualifizierten Team um die Steuerberater Johann Lehner, Martin Baumgartner und Johann Pöcher hochwertige Dienstleistungen rund um die Steuerberatung bieten.

LAWPARTNERS rechtsanwälte ist als Wirtschafts-Rechtsanwaltskanzlei in Korneuburg und Gänserndorf etabliert. Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der rechtlichen Beratung und Vertretung von Unternehmen, im Bereich der Unternehmens­sanierung und Vertretung von Unternehmen in Insolvenzverfahren sowie der Errichtung von Immobilien- und Unternehmensverträgen.