Weinviertel Business Forum: Von der Rechnung bis zur Zahlung

Der richtige Umgang mit Forderungen eines Unternehmers stand im Fokus der Veranstaltung des Weinviertel Business Forums, an der rund 80 Unternehmer im Veranstaltungssaal der Raiffeisenbank Hollabrunn teilgenommen haben. Rechtsanwalt Werner Borns (LAWPARTNERS Rechtsanwälte, Korneuburg, Gänserndorf), Steuerberater Johann Lehner (DIE Wirtschaftstreuhänder, Stockerau, Wien) und Geschäftsleiter Walter Pamperl (Geschäftsleiter Raiffeisenbank Hollabrunn, Stockerau) haben jeweils in deren Impulsreferaten Tipps und Tricks aus der Praxis präsentiert, wie ein professionelles Forderungsmanagement auch in klein- und mittelständischen Unternehmen eingerichtet werden kann. Dazu konnten die Teilnehmer – Unternehmer aus dem gesamten Weinviertel – deren Fragen und Erfahrungen zu diesem gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für alle Unternehmen bedeutsamen Thema einbringen.

Initiatoren des Weinviertel Business Forum sind die Steuerberatungskanzlei DIE WIRT­SCHAFTSTREUHÄNDER (Stockerau, Wien) sowie die Rechtsanwaltskanzlei LAW­PARTNERS Dr. Borns Rechtsanwalts GmbH & Co KG (Gänserndorf, Korneu­burg).

DIE WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER sind ein regionales Netzwerk von zwei Steuerberatungskanzleien, die ihren Klienten mit einem bestens qualifizierten Team um die Steuerberater Johann Lehner, Martin Baumgartner und Johann Pöcher hochwertige Dienstleistungen rund um die Steuerberatung bieten.

LAWPARTNERS rechtsanwälte ist als Wirtschafts-Rechtsanwaltskanzlei in Korneuburg und Gänserndorf etabliert. Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt in der rechtlichen Beratung und Vertretung von Unternehmen, im Bereich der Unternehmens­sanierung und Vertretung von Unternehmen in Insolvenzverfahren sowie der Errichtung von Immobilien- und Unternehmensverträgen.