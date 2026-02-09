Welttag der Fremdenführer: NÖ Branche macht Geschichte lebendig

Die rund 155 NÖ Fremdenführer:innen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. „2025 war für uns ein sehr gutes Jahr mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten in allen Regionen Niederösterreichs“, berichtet Elisabeth Jonasch-Preyer, Sprecherin der Fremdenführer:innen in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ). Auch der Ausblick stimmt optimistisch: „Für 2026 erwarten wir erneut eine gute Reisesaison mit stabiler Nachfrage.“

Kulinarik, kleine Gruppe und Geheimtipps weiterhin gefragt

Die aktuellen Trends bestätigen sich auch für die kommende Saison. „Kulinarik-Angebote, Reisen in kleineren, überschaubaren Gruppen sowie individuelle Programme mit Geheimtipps abseits der klassischen Routen sind weiterhin stark nachgefragt“, so Jonasch-Preyer. Gäste wünschen sich persönliche Erlebnisse, fundierte Inhalte und authentische Einblicke – genau hier liege die Stärke geprüfter Fremdenführer:innen.

Besucherlenkung als zentrale Herausforderung

Ein wichtiges Thema bleibt die gezielte Besucherlenkung in besonders stark frequentierten Orten. „In Städten wie Dürnstein ist der Guide in der Praxis besonders gefordert“, erklärt Jonasch-Preyer. „Es geht nicht nur darum, den Gästen höchste Qualität und besondere Erlebnisse zu bieten, sondern auch darum, sie bereits vor der Tour für ein respektvolles Verhalten gegenüber der lokalen Bevölkerung zu sensibilisieren. Fremdenführer:innen sind hier die zentrale Schnittstelle zwischen Gast und Einheimischen.“

In weniger stark frequentierten Regionen Niederösterreichs liege der Fokus hingegen darauf, präsenter zu sein und den Beruf des Fremdenführers aktiv vorzustellen. „Formate wie der Welttag der Fremdenführer sind dafür ideal, um unsere Arbeit sichtbar zu machen und Interesse zu wecken“, so Jonasch-Preyer.

Highlights zum Welttag der Fremdenführer: Geschichte zum Mitgehen

Rund um den Welttag der Fremdenführer laden die NÖ Austria Guides am 1. und 7. März 2026 wieder zu kostenlosen Führungen in sieben Städten ein. Mit fachkundigem Blick und persönlicher Note eröffnen die Guides neue Perspektiven auf bekannte Orte und verborgene Geschichten.

Am 1. März steht in St. Pölten unter dem Motto „40 Jahre Landeshauptstadt“ ein Streifzug durch Meilensteine aus rund 2.000 Jahren Stadtgeschichte auf dem Programm. Ebenfalls an diesem Tag führen Guides durch die Obere Stadt von Klosterneuburg, erzählen in Mistelbach einen „historischen Krimi“ rund um Kloster und barocke Bibliothek und zeigen in Waidhofen an der Ybbs ihre ganz persönlichen „Lieblingsplatzerl“.

Am 7. März wird das Programm fortgesetzt: In Mödling – passend zum Weltfrauentag – stehen starke Frauen im Mittelpunkt, darunter Einblicke in die Frauengeschichte der Stadt und eine Spurensuche nach Sr. Maria Restituta. Brunn am Gebirge präsentiert sich bei kompakten Rundgängen, während in Wiener Neustadt zwei Spaziergänge abseits der bekannten Altstadtpfade angeboten werden.

Die kostenlosen Führungen bieten eine ideale Gelegenheit, Niederösterreich neu und überraschend zu entdecken.

Das gesamte Programm: www.noe-vienna-guides.at





