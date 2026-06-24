Wer entdeckt den Blumenstrauß?

„Augen auf“ beim Spazierengehen durch Ortschaft oder Stadt kann sich am Sonntag, 28. Juni, besonders auszahlen. Denn an diesem Tag verstecken Niederösterreichs Floristinnen und Floristen an verschiedenen Orten Blumensträuße, die sich die glücklichen Finderinnen und Finder einfach mit nach Hause nehmen können.

„Ein kleiner Blumengruß, der völlig überraschend in die Hände fällt, macht gleich doppelt Freude“, schaut Thomas Kaltenböck der Aktion schon voller Vorfreude entgegen. „Unsere niederösterreichischen Floristinnen und Floristen sind mit Ihrem Können dabei der Garant für geschmackvolle Arrangements und beste Qualität. Sie bringen die Schönheiten der Natur perfekt zur Geltung.“

Etwa 60 niederösterreichische Floristikbetriebe machen mit – mit einem oder auch mehreren versteckten Blumengrüßen. Hintergrund der Aktion ist sogenannte „Lonely Bouquet Day“, der von der gebürtigen US-Amerikanerin Emily Avensen ins Leben gerufen wurde und die heute in Belgien lebt, wo sie einen Blumenpflückgarten betreibt. Ihre Idee, fremden Menschen mit einem versteckten Blumenstrauß eine Freude zu machen, verbreitete sich über soziale Medien rasch weltweit. Seither wird jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni diese besondere Geste der Aufmerksamkeit gefeiert.

© Tanja Wagner Thomas Kaltenböck, Landesinnungsmeister NÖ Gärtner und Floristen

© Thomas Kaltenböck Manche Blumensträuße werden mehr versteckt sein, andere weniger

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