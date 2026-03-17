Werbemittel aus dem Waldviertel - FG1.at GmbH neu in Dietmanns/Groß Gerungs

Geboten werden haptische Werbemittel, Firmenkleidung und Produkte mit Werbeaufdrucken für mittelständische Unternehmen und Vereine. Fritz Gschwantner hat FG1 im Jahr 2000 gegründet und über viele Jahre hinweg das Unternehmen in Rappoltschlag geleitet. Seit 2023 hat die FG1.at GmbH ihren Stammsitz in Dietmanns bei Groß Gerungs.

Als Kernkompetenz führt das Team von FG1.at gerne Vielseitigkeit an: „Wir bieten eine breite Palette an Werbemitteln, von der klassischen Visitenkarte bis hin zu hochwertigen Kundenpräsenten, Werbestreuartikel und Arbeitskleidung. Wir entwickeln individuelle Produktideen, die auf die Bedürfnisse von mittelständischen Unternehmen und Vereinen abgestimmt sind.“ Besonderer Wert wird auch auf persönliche Beratung und enge Zusammenarbeit mit den Kunden gelegt, um optimale Ergebnisse zu erzielen.