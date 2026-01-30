Whisky aus eigenem Bio-Getreide

13 Mitarbeiter:innen beschäftigt die Destillerie Farthofer GmbH – mit dem Markenzeichen einer eigenen Bio-Landwirtschaft. „Im Gegensatz zu vielen anderen Spirituosenmarken, die ihre Basis-Schnäpse zukaufen, wird das Getreide für die Herstellung der Produkte direkt auf dem Hof in Biberbach angebaut. Diese Unabhängigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie und gewährleistet eine hohe Qualität und Kontrolle im gesamten Produktionsprozess“, betont Firmengründer Josef Farthofer.

Das Sortiment umfasst unter dem Motto „Vom Feld in die Flasche“ neben Mostello, Gin, Rum und Wodka sieben verschiedene Whiskys, produziert aus dem eigenen Getreide der 50 Hektar großen Bio-Landwirtschaft. Seit 2018 erfolgt die Malzung auf einer eigenen Trommelmälzanlage, was die Autarkie des Betriebs stärkt. Die Kombi aus eigener Landwirtschaft, handwerklicher Herstellung und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit garantiert hochwertige Produkte, die sich durch ihre Einzigartigkeit und Authentizität auszeichnen.

„Die Beratung zur CE-Kennzeichnung und zu den relevanten Normen war für uns äußerst hilfreich. Wir haben uns jederzeit gut aufgehoben und kompetent unterstützt gefühlt“, lobt Farthofer die Hilfe der WKNÖ.

CE-Kennzeichnung - Wirtschaftskammer NÖ berät

Die Wirtschaftskammer NÖ, Abteilung Umweltpolitik, ist die erste Anlaufstelle zu allen Fragen im Bereich CE-Kennzeichnung, (Produkt)Sicherheit, Normen samt Normeneinsichtnahmen sowie Informationen rund um aktuelle Rechtsakte und technische Auskünfte.

T 02742/851-16903 oder

E ce@wknoe.at

wko.at/noe/ceE