Wie der Phönix aus der Asche

Feier statt Feuer war die Devise bei der Fa. Jahn. Vor 4 Monaten brach im Betrieb ein Feuer aus und nur durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine vollständige Zerstörung des Betriebsgebäudes verhindert werden. Dennoch entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro. Nun lud ein sichtlich gerührter Firmenchef Peter Haidvogel („Fünf Minuten später und unsere Firma hätte es nicht mehr gegeben!“) anlässlich des Abschlusses der Sanierungsarbeiten zum großen Dankesfest. Zum einen Dankeschön an die Feuerwehr, vor allem an Florian Kandelskdorfer, der zufällig vorbeikommend den Brand entdeckt hatte und für die rasche Alarmierung sorgte, ein Dankeschön aber auch an die Mitarbeiter, die in Rekordzeit den Betrieb wieder in neuem Glanz erstrahlen ließen. Und so durfte sich die Feuerwehr Wiener Neustadt über eine Spende von 3.000 Euro freuen und - als kleinen Gag - auch noch über zwei spezielle Feuerwehrschlümpfe. Eigene Superman-Schlümpfe gab dann u.a. für die Mitarbeiter Markus Stirb, Patrick Igel und Martin Oberleitner für ihren superheldenhaften und unermüdlichen Einsatz bei der Sanierung.

Geehrt wurden aber auch langjährige Mitarbeiter: Andreas Rettner und Christian Lechner für 40 Jahre im Unternehmen sowie die Neopensionisten Friedrich Herzog für 43 und Andreas Pölzlbauer für 47 Jahre Betriebstreue.