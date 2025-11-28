Wie KI das Recruiting revolutioniert

Michael Höller unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland und Österreich dabei, neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen. Vor einigen Monaten hat er ein Startup gegründet, das Künstliche Intelligenz in die bestehenden HR-Prozesse eines Unternehmens implementiert. Sein Ansatz unterscheidet sich bewusst von der klassischen Personalvermittlung: „Wir sind darauf spezialisiert, über moderne Medien an Kandidaten zu kommen und haben dafür einen sehr intuitiven und modernen Bewerbungsprozess geschaffen“, erklärt Höller.



Besonders in Branchen mit Fachkräftemangel wie Pflege, Hotellerie oder Handwerk zeigt sich der Erfolg. Sein Ziel ist es zu zeigen, „dass KI nie einen Menschen richtig ersetzen kann, sondern als Tool Freiraum schafft für die Tätigkeiten, die der Mensch am besten kann.“

Wir benötigen Ihre Zustimmung Hier würden wir Ihnen gerne einen externen Inhalt anzeigen. Dafür benötigen wir allerdings Ihre Zustimmung, da Ihr Browser personenbezogene technische Daten zu Geräten und Nutzerverhalten mitunter mit US-amerikanischen Anbietern austauscht. Diese Daten unterliegen keinem dem EU-Datenschutzrecht angemessenen Schutzniveau und insbesondere kann die US-amerikanische Regierung Zugang zu diesen Daten erlangen. Details finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können diese Einstellungen jederzeit in den Cookie-Einstellungen im Footer unserer Webseite widerrufen. Zustimmen Allen Cookies zustimmen

Zur Serie "Treffpunkt Innovation"

Regelmäßige Experteninterview-Serie mit Branchenkennern zu aktuell relevanten Themen. Vorschau für die nächsten Themen – 14-tägig auf Social Media:



Experteninterview mit Matthias Strafinger zu „KI – Strategie“



Experteninterview mit Andreas Welser zu „Willkommenskultur für neue Technologien“

www.tip-noe.at

