Wie KI das Recruiting revolutioniert
Treffpunkt Innovation: Im dritten Teil ihrer Experteninterview-Serie sprechen die TIP NÖ mit Recruiting-Experten Michael Höller über KI im Personalwesen.
Lesedauer: 1 Minute
Michael Höller unterstützt kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland und Österreich dabei, neue Mitarbeiter:innen zu gewinnen. Vor einigen Monaten hat er ein Startup gegründet, das Künstliche Intelligenz in die bestehenden HR-Prozesse eines Unternehmens implementiert. Sein Ansatz unterscheidet sich bewusst von der klassischen Personalvermittlung: „Wir sind darauf spezialisiert, über moderne Medien an Kandidaten zu kommen und haben dafür einen sehr intuitiven und modernen Bewerbungsprozess geschaffen“, erklärt Höller.
Besonders in Branchen mit Fachkräftemangel wie Pflege, Hotellerie oder Handwerk zeigt sich der Erfolg. Sein Ziel ist es zu zeigen, „dass KI nie einen Menschen richtig ersetzen kann, sondern als Tool Freiraum schafft für die Tätigkeiten, die der Mensch am besten kann.“
Zur Serie "Treffpunkt Innovation"
Regelmäßige Experteninterview-Serie mit Branchenkennern zu aktuell relevanten Themen. Vorschau für die nächsten Themen – 14-tägig auf Social Media:
- Experteninterview mit Matthias Strafinger zu „KI – Strategie“
- Experteninterview mit Andreas Welser zu „Willkommenskultur für neue Technologien“