Wie wird man zur beliebtesten Buchhandlung? Buchhandlung Frau Hofer verrät ihr Erfolgsgeheimnis

Die Buchhandlung Frau Hofer wurde kürzlich im Künstlerhaus in Wien als beste Filialbuchhandlung Österreichs ausgezeichnet. Doch was macht eine Buchhandlung so erfolgreich, dass sie für viele Menschen zur ersten Adresse für Lesestoff, Beratung und besondere Begegnungen wird?

Genau dieser Frage ging die WKNÖ Bezirksstelle Hollabrunn nach und war dazu in der Frau Hofer-Filiale in Hollabrunn zu Gast. Im Gespräch mit Kathrin und Inge Hofer wollte man wissen, was hinter dem Erfolg des Familienunternehmens steckt – und welches Geheimnis eine Buchhandlung zur beliebtesten ihrer Kundinnen und Kunden macht.

Ein ganz wesentlicher Teil dieses Erfolgs sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bücher nicht nur verkaufen, sondern selbst mit großer Begeisterung lesen. Sie verfassen persönliche Empfehlungen und kurze Zusammenfassungen, die Kundinnen und Kunden bei der Auswahl helfen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital. Wer selbst mit Freude liest, kann auch ehrlich und mit Begeisterung beraten“, betont Kathrin Hofer.

Gerade diese persönliche Auseinandersetzung mit Literatur macht den Unterschied: Das Team kennt viele Titel aus eigener Erfahrung und kann dadurch individuell, aufmerksam und mit echter Buchkompetenz beraten.

Besonders ist auch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den einzelnen Standorten das Sortiment selbst mitgestalten. Jede Filiale hat ihr eigenes Profil, und die Teams vor Ort wissen am besten, welche Bücher den Geschmack ihrer Kundschaft treffen. „Wir hören genau hin, was unsere Kundinnen und Kunden gerne lesen, wonach sie suchen und was sie bewegt. Daraus entsteht ein Sortiment, das wirklich zu den Menschen vor Ort passt“, sagt Kathrin Hofer.

Dieses Konzept zeigt zugleich das große Vertrauen der Familie Hofer in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Gespür, Erfahrung und Nähe zu den Kundinnen und Kunden wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

In den fünf Filialen in Retz, Horn, Eggenburg, Hollabrunn und Gmünd spüren Kundinnen und Kunden sofort, dass hier Bücher mit Leidenschaft ausgewählt und präsentiert werden. Jede Buchhandlung hat ihren eigenen Charakter, doch überall stehen persönliche Beratung, ein sorgfältig zusammengestelltes Sortiment und ein herzliches Miteinander im Mittelpunkt.

Zur besonderen Identität der Buchhandlung Frau Hofer trägt auch die liebevolle Gestaltung der Geschäfte bei, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst umgesetzt wird. Den letzten Feinschliff verleiht Seniorchefin Inge Hofer. Sie versprüht „ihren Feenstaub“ mit viel Gespür für Atmosphäre und Details. „Eine Buchhandlung soll ein Ort sein, an dem man sich sofort wohlfühlt, gerne verweilt und immer wieder Neues entdeckt“, so Inge Hofer.

Besonders stolz sind Kathrin und Inge Hofer auf ihr stetig wachsendes Stammpublikum. Viele Kundinnen und Kunden kommen ganz bewusst in die Buchhandlung Frau Hofer, weil sie dort nicht nur Bücher finden, sondern auch persönliche Empfehlungen, Verlässlichkeit und eine Atmosphäre, die zum Wiederkommen einlädt.

Mit zahlreichen Buchausstellungen im Wald- und Weinviertel gelingt es dem Unternehmen, laufend neue Zielgruppen anzusprechen und langfristige Kundinnen- und Kundenbeziehungen aufzubauen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Erfolgs ist der Lesefrühling. Seit drei Jahren präsentieren an allen Standorten namhafte Autorinnen und Autoren ihre Werke. Damit hat sich die Buchhandlung Frau Hofer nicht nur einen hervorragenden Namen gemacht, sondern auch Räume für persönliche Begegnungen zwischen Literatur und Publikum geschaffen.

Auch mit „Fräulein Hofer“ zeigt das Unternehmen, wie sehr Qualität, Sorgfalt und ein stimmiges Gesamterlebnis im Mittelpunkt stehen. Mit ausgewählten, hochwertigen Spielwaren wurde das Angebot sinnvoll erweitert – ganz im Sinne eines Hauses, das Menschen jeden Alters mit Besonderem begeistern möchte.