Wiedereröffnung Bäckerei Hager

Die Bäckerei Hager hat am 21. August ihre modernisierte Filiale in der Landsbergerstraße in St. Pölten feierlich wiedereröffnet. Der neu gestaltete Standort bietet Kundinnen und Kunden ein modernes Ambiente sowie die gewohnt hohe Qualität an frischen Backwaren und regionalen Spezialitäten. Bei der Wiedereröffnung waren unter anderem Bezirksstellenobmann Mario Burger, Vizebürgermeister Michael Kögl, Geschäftsführer Wolfgang Hager, Elisabeth Fuchs, WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Bezirksstellenleiter Gernot Binder sowie weitere Gäste anwesend.

© Josef Vorlaufer