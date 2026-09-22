Wiener Städtische eröffnet Kfz-Zulassungsstelle in Wieselburg

Die Wiener Städtische erweitert ihr Serviceangebot in Wieselburg: Ab sofort steht Kundinnen und Kunden in der Geschäftsstelle eine eigene Kfz-Zulassungsstelle zur Verfügung.

„Regionale Verankerung hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. Mit der neuen Zulassungsstelle bieten wir noch mehr Service direkt vor Ort und stärken Vertrauen, Beratung und Kundennähe“, betonte Wiener-Städtische-Landesdirektor Stefan Schmuckenschlager im Rahmen der Eröffnung.

Seitens der Wirtschaftskammer Scheibbs gratulierte Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater herzlich zur Eröffnung und wünschte dem Team viel Erfolg.

In Niederösterreich ist die Wiener Städtische mit 31 Geschäftsstellen vertreten. 27 davon bieten eine Zulassungsstelle. Mit dem neuen Standort in Wieselburg setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für Kundennähe, Servicequalität und regionale Stärke.

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