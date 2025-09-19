Gernot Wiesinger neuer Obmann in der WKNÖ-Bezirksstelle Mistelbach

Unternehmer Gernot Wiesinger (Autohaus Wiesinger in Gänserndorf, Wiesinger GmbH in Mistelbach) kennt als bisheriges Bezirksstellenausschussmitglied sowohl die Situation der Wirtschaftstreibenden im Bezirk, als auch die Struktur und Arbeitsweise der Wirtschaftskammer Niederösterreich. „Die Bezirksstelle Mistelbach versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Wiesinger und will sich als Obmann „besonders darum kümmern, wo den Unternehmerinnen und Unternehmern im Bezirk der Schuh drückt.“

Als Sprachrohr von mehr als 5.100 Mitgliedern im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Mistelbach durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke weiter als attraktiven Standort zu stärken“, betont der Obmann.

Scheidender Obmann bleibt der WKNÖ erhalten

Kurt Hackl bleibt der Wirtschaftskammer Niederösterreich als Vizepräsident erhalten und natürlich auch „seinem Bezirk“ weiter verbunden. Hackl wird sich zudem weiterhin auch als Landtagsabgeordneter für die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer einsetzen. „Ich arbeite weiter mit ganzer Kraft für die Wirtschaft in Niederösterreich: Als Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich und im NÖ Landtag werde ich weiterhin eine starke Stimme für die Unternehmerinnen und Unternehmern im Land sein. Die Arbeit in der Wirtschaftskammer ist mir ein Herzensanliegen, denn eine starke regionale Wirtschaft, die gute Rahmenbedingungen vorfindet, ist die Grundlage für unser lebenswertes Niederösterreich. Und sie ist wesentlich dafür verantwortlich, dass wir auch in einem wohlhabenden Land leben.“

Aufgaben der Bezirks- und Außenstelle

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka und dem Team der Bezirksstelle Mistelbach.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger



Michael Bernard

Hans Brantner

Walter Krautsieder

Wilhelm Schreiber

Michael Stich

Erich Stubenvoll

Martin Weiler

Florian Woditschka

Oliver Eisenhöld

Veronika Geyer

Benjamin Hymer

Friedrich Manschein

Anita Schmid







© Tanja Wagner Aufgestellt für die neue Periode: der Ausschuss der WKNÖ-Bezirksstelle Mistelbach



v.l.: Präsident Wolfgang Ecker, Florian Woditschka, Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka, Bezirksstellenobmann Gernot Wiesinger, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Direktor-Stvin Alexandra Höfer, Michael Stich, Bundesrat Michael Bernard