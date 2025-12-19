Willkommenskultur für Künstliche Intelligenz
Treffpunkt Innovation: Die TIP NÖ sprechen mit Andreas Welser über Akzeptanz, Schulung und Verantwortung im Umgang mit neuen Technologien.
Lesedauer: 1 Minute
Welser Profile ist ein Familienunternehmen, das seit 1664 Profile aus Stahl für vielfältige Anwendungen produziert. Für Geschäftsführer Andreas Welser gehört dazu auch eine „Willkommenskultur für neue Technologien“. Seit fast zwei Jahren arbeitet das Unternehmen mit Tools wie ChatGPT und Copilot: „Da haben wir gemerkt, dass sich viele Mitarbeiter privat auch schon damit beschäftigt haben – das Ankommen von KI wurde gut aufgenommen.“
Die Reaktionen im Team sind unterschiedlich, mit ersten Erfolgserlebnissen wächst die Akzeptanz. KI sieht Welser als Antwort auf den demografischen Wandel: Wenn weniger Menschen nachkommen, müsse Technologie helfen, Arbeit zu bewältigen. Gleichzeitig betont er die Pflicht, Mitarbeitende zu schulen – zu Datensicherheit und zur Haftung bei der Nutzung von KI.