Einblick in die Vielfalt der Wirtschaft in Krumbach, Bucklige Welt

Zwei Betriebsbesuche ermöglichten Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und das Engagement der lokalen Unternehmen in der Buckligen Welt. Die erste Station war die Kleinbrauerei "Schwarzbräu". Regionalität mit hochwertigen Rohstoffen auf der einen Seite und einem traditionellen Brauverfahren auf der anderen Seite zeichnet das Schwarzbräu aus. Möglichst alle Zutaten, die in den Brauprozess miteinfließen, werden aus nachhaltiger regionaler Quelle bezogen.

Im Anschluss führte der Weg zur Buchegger Umweltservice & Logistik GmbH. Der Betrieb ist Vorreiter im Bereich der innovativen und zukunftsorientieren Entsorgungslösungen. Der Familienbetrieb wurde bereits 1956 gegründet.

Die Betriebsbesuche verdeutlichen eindrucksvoll die Innovationskraft und das Engagement der lokalen Wirtschaft.