Wirtschaftsbildung im Aufbruch

Zwei Auszeichnungen - ein gemeinsames Ziel: die innovativen Ansätze der Wirtschaftsbildung weiterzuentwickeln und Schülerinnen und Schüler praxisnah auf ihre Zukunft vorzubereiten - im SCHWERPUNKT WIRTSCHAFT an der Mittelschule Zwettl.

Unsere Schule darf sich über zwei bedeutende Auszeichnungen im Bereich der Wirtschafts- und Finanzbildung freuen.

Mit dem Zertifikat „Ready for Finance“ wurde die Schule als eine von rund 80 Schulen in Österreich ausgezeichnet, die an ihrem Standort eine besonders qualitätsvolle Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung vermitteln. Die Auszeichnung würdigt Schulen, die junge Menschen gezielt auf wirtschaftliche Zusammenhänge, verantwortungsvollen Umgang mit Geld sowie wichtige Alltagskompetenzen vorbereiten.

Darüber hinaus wurde die Sportmittelschule Zwettl als eine von nur 30 Schulen österreichweit in das Begleitprogramm der Stiftung Wirtschaftsbildung unter dem Motto „Wirtschaftsbildung wirkt“ aufgenommen.

Die doppelte Auszeichnung bestätigt das große Engagement der Schule im Bereich moderner Bildung und unterstreicht den hohen Stellenwert, den Wirtschafts- und Finanzbildung an der Mittelschule Zwettl einnimmt.