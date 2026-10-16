Wirtschaftsforum Waldviertel wirbt bei Career Calling für Waldviertler Betriebe

„Der Arbeitsmarkt Waldviertel in den Bezirken Gmünd, Horn, Waidhofen/Th. und Zwettl ist mit derzeit über 1100 offenen sofort besetzbaren Stellen ein Suchender Arbeitsmarkt“, betont Ernst Wurz, Projektleiter beim Wirtschaftsforum für „Ticket ins Waldviertel Wohnen, Leben und Arbeiten im Waldviertel“.

So warb das Wirtschaftsforum für Waldviertler Betriebe Fachkräfte – unter anderem für Agrana, Elexia, Kastner Gruppe, Pollmann und Sonnentor - bei der Wiener Jobmesse Career Calling mit einem Jobbaum in Kooperation mit www.jobwald.at