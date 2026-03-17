Wirtschaftskammer Mödling als Jury beim Businessplan-Wettbewerb der VBS HAK Mödling

Beim diesjährigen Businessplan-Wettbewerb der Schülerinnen und Schüler der VBS HAK Mödling wurden insgesamt zwölf innovative Geschäftsideen präsentiert. Die Projekte reichten von digitalen Dienstleistungen bis hin zu nachhaltigen Produktkonzepten und zeigten eindrucksvoll das unternehmerische Potenzial der jungen Talente.

Als Jurymitglied war Andrea Lautermüller, Leiterin der Wirtschaftskammer Mödling, eingeladen, die eingereichten Businesspläne zu bewerten. Gemeinsam mit weiteren Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Bildung wurden die Konzepte hinsichtlich Innovation, Umsetzbarkeit und Marktpotenzial beurteilt.

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Kreativität, Engagement und wirtschaftlichem Verständnis die Schülerinnen und Schüler ihre Geschäftsideen entwickeln“, betonte Lautermüller. Der Wettbewerb sei ein wichtiger Beitrag, um unternehmerisches Denken bereits in der Ausbildung zu fördern.

Insgesamt präsentierten zwölf Teams ihre ausgearbeiteten Businesspläne vor der Jury. Neben der Idee selbst spielten auch Faktoren wie Marketingstrategie, Finanzplanung und Präsentation eine entscheidende Rolle.

Die Wirtschaftskammer Mödling unterstützt Initiativen wie diese gerne, da sie junge Menschen frühzeitig mit Unternehmertum und wirtschaftlichen Zusammenhängen vertraut machen. Gleichzeitig bietet der Wettbewerb eine wertvolle Plattform, um innovative Ideen sichtbar zu machen und den Austausch zwischen Schule und Wirtschaft zu stärken.