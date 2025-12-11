Wirtschaftsmediation: Wachsende Bedeutung für Unternehmen im Bezirk Mödling

Die Bezirksstelle Mödling empfing kürzlich die Unternehmerin und eingetragene Mediatorin Hana Schmuck zu einem Fachgespräch mit Leiterin Andrea Lautermüller. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Wirtschaftsmediation Unternehmen in der Region unterstützen kann

Warum Mediation immer wichtiger wird

Hana Schmuck berichtete aus ihrer Praxis in Personalberatung, Business Coaching und Konfliktbegleitung.

Sie machte deutlich, dass ungeklärte Spannungen im Arbeitsalltag oft zu Missverständnissen, Produktivitäts­verlusten und steigender Fluktuation führen. Besonders in Zeiten organisatorischer Veränderungen wächst der Bedarf an neutraler und klar strukturierter Vermittlung.

Vorteile für Betriebe

Wirtschaftsmediation hilft dabei Rollen und Erwartungen zu klären, Teams durch Veränderungsprozesse zu begleiten und Konflikte frühzeitig zu entschärfen – auch in sensiblen Bereichen wie Nachfolge- oder Übergabesituationen.

Der Besuch von Hana Schmuck unterstrich die Bedeutung professioneller Konfliktprävention und stärkte den Austausch zwischen regionalen Betrieben und Expertinnen im Bereich Wirtschaftsmediation.



Eine konstruktive Kommunikations- und Führungskultur wird immer wichtiger – Mediation kann dabei entscheidend unterstützen.



