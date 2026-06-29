Wirtschaftsstammtisch: Austausch zu Wirtschaft und  Energiegemeinschaft

Am 2. Juni fand in Bischofstetten ein Wirtschaftsstammtisch statt, zu dem sich mehr als 20 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region einfanden. Die Veranstaltung bot eine Plattform für den Austausch über aktuelle wirtschaftliche Themen sowie innovative Ansätze im Bereich nachhaltiger Energie.

WKNÖ-Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer informierte über Service- und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Wirtschaftskammer.

Im Anschluss gaben Harald Kirchberger und Eva Höllmüller von der ecovolt Energiegemeinschaft Scheibbs einen Einblick in die Funktionsweise und die Vorteile einer Energiegemeinschaft. Neben den wirtschaftlichen und ökologischen Nutzen standen auch konkrete Berechnungsbeispiele und praktische Anwendungsfälle im Mittelpunkt.

Die rege Teilnahme unterstrich das große Interesse der regionalen Wirtschaft an aktuellen Fachthemen und dem Austausch mit kompetenten Partnern. Initiativen zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe sowie nachhaltige Energiekonzepte gewinnen für Unternehmen zunehmend an Bedeutung.