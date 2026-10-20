Wirtshaus Goldener Hahn feiert Jubiläum

Nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Gastronomie übernahmen Daniel Eichinger und Angelina Sommerbauer 2016 das bekannte Wirtshaus Goldener Hahn in St. Veit an der Triesting. „Langjährige Branchenkenntnisse, Freude am Kochen und herzliche Gastlichkeit prägen unser Wirtshaus“ betonten die Jubilare, die die Firmenfeierlichkeiten gleich mit mehreren Jubiläumstagen inklusive Spezialgerichten, Wildbuffet, Oktoberfest und Frühschoppen begingen.

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