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Wirtshaus Goldener Hahn feiert Jubiläum

St. Veit an der Triesting

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 20.10.2026

Nach jahrzehntelanger Erfahrung in der Gastronomie übernahmen Daniel Eichinger und Angelina Sommerbauer 2016 das bekannte Wirtshaus Goldener Hahn in St. Veit an der Triesting. „Langjährige Branchenkenntnisse, Freude am Kochen und herzliche Gastlichkeit prägen unser Wirtshaus“ betonten die Jubilare, die die Firmenfeierlichkeiten gleich mit mehreren Jubiläumstagen inklusive Spezialgerichten, Wildbuffet, Oktoberfest und Frühschoppen begingen.

https://wzgh.weebly.com 

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© WKNÖ WKNÖ-Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich, Bürgermeister Jürgen Schrönkhammer und WKNÖ-Bezirksstellenleiter (rechts) gratulierten Angelina Sommerbauer und Daniel Eichinger zum Firmenjubiläum