Wissenschaft trifft Wirtschaft

Die Wirtschaftskammer NÖ und der GreenTec Campus organisierten die gleichnamige Veranstaltung im Raiffeisensaal der Raiffeisenbank Stockerau, wo Vertreter:innen von Unternehmen und Institutionen der Region auf Professor:innen und Studierende der FH Technikum Wien trafen. Teilgenommen haben auch Abg.z.NR Andreas Minnich, Bgm. Andrea Völkl und Vize-Bgm. Heinz Scheele (Stockerau), WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser sowie Ursula Paul und Johann Schreiber (Geschäftsleitung Raiffeisenbank Stockerau).

Besonderer Dank gilt Markus Winter (Firma Windkraft Simonsfeld) für seinen Vortrag, die Exkursion zum Firmensitz (Ernstbrunn) und zum Windpark Simonsfeld. Gemeinsame Projekte von Unternehmen mit Bildungseinrichtungen bildeten den Schwerpunkt der Vorträge von WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser, Romana Hornek-Gausterer (FH Technikum Wien), Eva Kovanda (K+K Beton) sowie von den Studierenden Isabel Zetina und Henry Windorf (FH Technikum Wien).

www.greentec-campus.at