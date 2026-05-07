WissenschaftsWerkstattMINTMödling: Austausch zwischen Bildung und Wirtschaft
Brunn am Gebirge
Lesedauer: 1 Minute
Im Rahmen der Leuchtturm-Veranstaltung „WissenschaftsWerkstattMINTMödling“ der MINT-Region Mödling trafen sich Bildungseinrichtungen, Unternehmen und regionale Partner zum Austausch und zur Vernetzung.
Ziel der Veranstaltung war es, Kooperationen zwischen Schulen und Wirtschaft zu fördern, MINT-Initiativen sichtbar zu machen und gemeinsam Impulse für die Fachkräfteentwicklung in der Region zu setzen. Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Gemeinden, Studierenden sowie MINT-Akteuren nutzten die Gelegenheit zum direkten Dialog.
Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Mödling, Martin Fürndraht, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben für die Zukunft der regionalen Wirtschaft. Auch Bezirksstellenausschuss-Mitglied Alfred Strohmayer zeigte sich beeindruckt, wie engagiert Kinder – vom Kindergarten bis zur Mittelschule – ihre eigenen Projekte präsentiert haben.
Die Veranstaltung bot Einblicke in aktuelle MINT-Projekte und zeigte konkrete Möglichkeiten für Unternehmen, sich als Partner in der Bildungsregion einzubringen.