WissenschaftsWerkstattMINTMödling: Austausch zwischen Bildung und Wirtschaft

Im Rahmen der Leuchtturm-Veranstaltung „WissenschaftsWerkstattMINTMödling“ der MINT-Region Mödling trafen sich Bildungseinrichtungen, Unternehmen und regionale Partner zum Austausch und zur Vernetzung.

Ziel der Veranstaltung war es, Kooperationen zwischen Schulen und Wirtschaft zu fördern, MINT-Initiativen sichtbar zu machen und gemeinsam Impulse für die Fachkräfteentwicklung in der Region zu setzen. Vertreterinnen und Vertreter aus Bildung, Gemeinden, Studierenden sowie MINT-Akteuren nutzten die Gelegenheit zum direkten Dialog.

Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Mödling, Martin Fürndraht, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Betrieben für die Zukunft der regionalen Wirtschaft. Auch Bezirksstellenausschuss-Mitglied Alfred Strohmayer zeigte sich beeindruckt, wie engagiert Kinder – vom Kindergarten bis zur Mittelschule – ihre eigenen Projekte präsentiert haben.

Die Veranstaltung bot Einblicke in aktuelle MINT-Projekte und zeigte konkrete Möglichkeiten für Unternehmen, sich als Partner in der Bildungsregion einzubringen.

© MINT Region Mödling V.l. Martin Fürndraht, Angela Siegling (AWS), LAbg. Marlene Zeidler Beck, Tanja Spennlingwimmer (AWS), Margot Baier (Obfrau MINT -Region Mödling), Christiane Draxler (Stellvertretende Obfrau MINT – Region Mödling) und Schulqualitätsmanagerin Dagmar Pokorny

