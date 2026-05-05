WK Mödling unterstützte erneut Wiedereinstiegstag „WO[MAN] & WORK“

Auch heuer unterstützte die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Mödling, den Wiedereinstiegstag „WO[MAN] & WORK“, der in der AMS-Geschäftsstelle Mödling stattfand. Die Veranstaltung bot umfassende Informationen für Frauen und Männer, die nach einer Familienpause den beruflichen Wiedereinstieg planen.

Die Initiative von AMS und Arbeiterkammer Niederösterreich stellte erneut eine wichtige Plattform dar, um Perspektiven aufzuzeigen und individuelle Fragen zu klären. WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller war mit einem Infostand vor Ort vertreten und informierte Interessierte über Möglichkeiten rund um den Schritt in die Selbständigkeit.