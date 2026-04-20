Betriebsbesuch in Mödling: Wirtschaftskammer würdigt Erlebnispädagogik als Zukunftsfeld

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs machten sich WK-Mödling Obmann Martin Fürndraht und Leiterin Andrea Lautermüller kürzlich ein Bild von der Arbeit von Norbert Schwarz, diplomierter Erlebnispädagoge, Outdoor-Trainer und Guide in Mödling. Der Termin fand im Waldklassenzimmer der Stadtgemeinde Mödling bei der Meiereiwiese statt – einem passenden Rahmen für die praxisnahe Vermittlung von Natur- und Gruppenerfahrungen.

Im Mittelpunkt des Austauschs stand ein wachsender Bereich innerhalb der regionalen Wirtschaft: erlebnisorientierte Bildungs- und Trainingsangebote für unterschiedlichste Zielgruppen. Norbert Schwarz bietet mit seinem Unternehmen ein breites Spektrum an Outdoor-Trainings und Teambuilding-Programmen an. Sein Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene und reicht von pädagogisch begleiteten Erlebnisformaten bis hin zu maßgeschneiderten Teamtrainings für Unternehmen. Ziel ist es, soziale Kompetenzen, Vertrauen und Zusammenarbeit durch praktische Erfahrungen in der Natur nachhaltig zu stärken.

Seit 2025 führt Schwarz seine Tätigkeit hauptberuflich als EPU. „Gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Teamarbeit gewinnen praxisnahe, erlebnisorientierte Methoden zunehmend an Bedeutung“, betonte Fürndraht im Gespräch.

„Die Verbindung von Natur, Bewegung und Lernen spricht viele Zielgruppen an und ergänzt klassische Bildungs- und Trainingsformate auf wertvolle Weise“, ergänzt Lautermüller.

Linktipp: https://www.erlebnis-werkstatt.at