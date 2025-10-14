WKNÖ-Aktion: Jarmer Transporte und Polizei übermittelten den Kindern der Volksschule Stockerau West Wissenswertes zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden, oder dass Lkw höchsten Emissions-Standards genügen. Gemeinsam mit einem Unternehmen der Region wird dieses Wissen niederösterreichischen Schülerinnen und Schülern in speziellen Workshops nähergebracht. Im Zentrum steht der Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“.

Theorie und Praxis mit Christian Jarmer

So besuchte auch ein Lkw der Christian Jarmer e.U. Tanktransporte aus Oberhautzental die Volksschule in Stockerau West.

In je einem Workshop erarbeiteten die Kinder der drei 3. Klassen sowie die 3. und 4. Jahrgänge der Mehrstufen- und Regenbogenklasse gemeinsam mit Christian Jarmer und Workshop-Leiterin Elke Winkler auf spielerische Art alles Wissenswerte zum Thema Lkw. Besonderer Schwerpunkt dabei ist immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema unterstützte auch die Polizei Hausleiten.

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven werden dabei anschaulich direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus der Fahrerkabine durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkw zu sitzen ist für die Kinder üblicherweise das Highlight der Veranstaltung, auch wenn es eigentlich mit einem Lernauftrag verbunden ist.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche – ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Urkunde bestätigt: Um Verkehrssicherheit besonders bemühte Schule

Zum Abschluss überreichte Workshop-Leiterin Elke Winkler der jeweiligen Klasse die Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der Schüler:innen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

Gestartet wurde die Aktion bereits 2016 von der Fachgruppe „Güterbeförderungsgewerbe“ der Wirtschaftskammer NÖ. Wurden vorerst ausschließlich Volksschulen besucht, zählen seit Mai 2019 auch die Mittelschulen zu den Anfahrtszielen der Aktion.

Bis jetzt erreichte die Aktion insgesamt fast 12.000 Schülerinnen und Schüler (Volksschulen und Mittelschulen gemeinsam).

© zVg V.l.: Klassenlehrerin Astrid Wojik und Christian Jarmer mit Kindern der 3a.

© zVg Christian Jarmer mit Kindern der 3b.

© zVg V.l.: Workshopleiterin Elke Winkler und Christian Jarmer mit Kindern der 3e.

© zVg V.l.: Christian Jarmer und Workshopleiterin Elke Winkler mit Kindern der Regenbogenklasse.