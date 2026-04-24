WKNÖ-Aktion: Ein Lkw der Kittinger GmbH machte Halt an der Volksschule Leobersdorf

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Kinder aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden, oder dass Lkw höchsten Emissions-Standards genügen. Gemeinsam mit einem regionalen Unternehmen wird dieses Wissen niederösterreichischen Schülerinnen und Schülern in speziellen Workshops nähergebracht. Im Zentrum steht der Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“.

Theorie und Praxis mit der Kittinger GmbH

So besuchte auch der Lkw der Firma aus Günselsdorf die Volksschule Leobersdorf. In einem Workshop erarbeiteten die Kinder der Klassen 3a und 3b gemeinsam mit der Firma Kittinger und Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger auf spielerische Art alles Wissenswerte zum Thema Lkw – besonderer Schwerpunkt dabei ist immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Zu diesem Thema unterstützte auch die Polizeiinspektion Leobersdorf durch Gruppeninspektorin Elke Langmaier.

Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das „Ausscheren“ in Kurven werden dabei anschaulich direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, „Verkehrshütchen“ und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus der Fahrerkabine durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkw zu sitzen ist für die Kinder üblicherweise das Highlight der Veranstaltung, auch wenn es eigentlich mit einem Lernauftrag verbunden ist.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche – ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Urkunde bestätigt: Um Verkehrssicherheit besonders bemühte Schule

Zum Abschluss überreichten Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger und Siegfried Gregor (Firma Kittinger GmbH) der Volksschule Leobersdorf die Urkunde, die die Schule als „besonders um die Verkehrssicherheit der SchülerInnen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

Eckdaten

Gestartet wurde die Aktion bereits 2016 von der Fachgruppe „Güterbeförderungsgewerbe“ der Wirtschaftskammer NÖ. Wurden vorerst ausschließlich Volksschulen besucht, zählen seit Mai 2019 auch die Mittelschulen zu den Anfahrtszielen der Aktion.

Bis jetzt erreichte die Aktion insgesamt fast 12.800 Schülerinnen und Schüler (Volksschulen und Mittelschulen gemeinsam).

www.kitt.at

© Sabrina Friedl-Steininger V.l.: Gruppeninspektorin Elke Langmaier. Siegfried GREGOR (Kittinger) und Integrationslehrerin Nadine Maurer mit Kindern der 3a.