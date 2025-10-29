WKNÖ-Aktion: Nö Mittelschule Horn - um Verkehrssicherheit bemüht

Dass der Lkw unerlässlich ist, davon geht jeder aus. Warum das aber so ist, wissen Jugendliche aber eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden, oder dass besonders die Lkw mittlerweile äußerst strengen Emissions-Standards genügen. Gemeinsam mit einem Unternehmen der Region wird dieses Wissen niederösterreichischen Schülerinnen und Schülern der Mittelschulen in speziellen Workshops nähergebracht. Neben dem Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“ erfahren die Teenager auch, wie vielseitig die Tätigkeit als „BerufskraftfahrerIn“ ist.

Theorie und Praxis mit der Langthaler Transport GmbH & Co KG

So machte der Lkw der Firma Langthaler Transport GmbH & Co. KG aus Neupölla vor der Mittelschule Horn Halt: Im Praxisteil konnten alle Jugendlichen den Lkw selbst erkunden und erleben, dass es trotz der zahlreichen Spiegel Bereiche gibt, die Lkw-Fahrer:innen nicht einsehen können. Veranschaulicht wurde der „Tote Winkel“ mit Bodenkennzeichnungen und einer praktischen Überprüfung durch die Schüler:innen im Führerhaus selbst. So wurde klar, wo man sich als Fußgänger:in oder Fahrradfahrer:in am besten aufhält, um gesehen zu werden. Roland Rattei (Langthaler Transport GesmbH & Co KG) hatte alle Hände voll zu tun, die speziellen Fragen rund um die technischen Features des Lkw zu beantworten.

Zusätzlich zur Verkehrssicherheit diskutierte Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger weitere zentrale Themen in der Klasse: Kosten, Nutzen, Umweltverträglichkeit und wie unser Leben ohne Lkw quasi zusammenbrechen würde, weil die Eisenbahn-Schienen eben nicht bis zum Supermarkt führen. Neu war für viele, dass es neben der Lehre „Berufskraftfahrer:in“ auch die kombinierte Lehre „Berufskraftfahrer:in/Kfz-Mechaniker:in“ gibt, die sie gleich nach der Pflichtschule starten können.

„Neben der Tatsache, dass wir unseren Lebensstandard ohne Transportwirtschaft so nicht leben könnten, ist uns die Sicherheit im Straßenverkehr – ganz besonders für Kinder und Jugendliche - ein äußerst wichtiges Anliegen,“ erklärt Markus Fischer, Fachgruppenobmann des NÖ Güterbeförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Urkunde bestätigt: Um Verkehrssicherheit besonders bemühte Schule

Zum Abschluss überreichten Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger und Roland Rattei (Langthaler Transport GmbH & Co KG) der Mittelschule Horn die Urkunde, die sie als „besonders um die Verkehrssicherheit der SchülerInnen bemühte Einrichtung“ auszeichnet.

Gestartet wurde die Aktion bereits 2016 von der Fachgruppe „Güterbeförderungsgewerbe“ der Wirtschaftskammer NÖ. Wurden vorerst ausschließlich Volksschulen besucht, zählen seit Mai 2019 auch die Mittelschulen zu den Anfahrtszielen der Aktion.

Bis jetzt erreichte die Aktion insgesamt fast 12.000 Schülerinnen und Schüler (Volksschulen und Mittelschulen gemeinsam).

www.langthaler-transport.com

© zVg V.l.: Workshop-Leiterin Sabrina Friedl-Steininger, Reinhard Strommer (Mittelschule Horn), Lkw-Fahrer Roland Rattei und Schulleiterin Martina Auß mit Schüler:innen der 4a.