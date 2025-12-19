WKNÖ-Betriebsbesuch bei SONNENTOR in St. Pölten

SONNENTOR steht seit mehr als drei Jahrzehnten für biologischen Anbau, nachhaltiges Wirtschaften und regionale Wertschöpfung. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Waldviertel ist international erfolgreich und zugleich fest in der Region verwurzelt. Mit Kräutern, Tees und Gewürzen in Bio-Qualität setzt SONNENTOR, Partnerbetrieb der WKNÖ-Regionalitätskampagne #ichkauflokal, Maßstäbe für verantwortungsvolles Unternehmertum.

Im Zuge eines Betriebsbesuchs im SONNENTOR-Geschäft in der Landeshauptstadt machten sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und St. Pöltens WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger ein Bild vom Unternehmen. Wolfgang Ecker zeigte sich beeindruckt: „SONNENTOR ist ein Vorzeigebetrieb für Niederösterreich. Das Unternehmen beweist eindrucksvoll, dass Innovation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind – sondern ein starkes Erfolgsmodell für unseren Standort.“

Bezirksstellenobmann Mario Burger unterstrich die Bedeutung des Betriebs für Niederösterreich und speziell auch für St. Pölten: „SONNENTOR schafft hochwertige Arbeitsplätze, einige davon in St. Pölten, stärkt regionale Wertschöpfungsketten und ist auch in der Landeshauptstadt ein wichtiger Impulsgeber.“ Und: „Wer lokal einkauft, stärkt Betriebe vor Ort, erhält Arbeitsplätze und hält unsere Ortskerne lebendig“, wissen Burger und Ecker um die Bedeutung des lokalen Einkaufs. Gleichzeitig bleibe dabei jeder Euro, der im Ort ausgegeben wird, in der Region. Das belegen auch Zahlen der KMU Forschung Austria zum Weihnachtsgeschäft 2025. 36 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wollten heuer verstärkt im eigenen Ort einkaufen, 22 Prozent griffen bewusst häufiger zu regionalen Produkten und 22 Prozent haben den Einkauf in österreichischen Onlineshops geplant.“

Regionalitätskampagne #ichkauflokal

Die branchenübergreifende Regionalitätskampagne #ichkauflokal der Wirtschaftskammer Niederösterreich spricht sich klar für die Regionalität in Niederösterreich aus. Über diese Plattform sind derzeit 24 regionale Gutscheinsysteme gelistet, die die wichtigsten Einkaufsstädte Niederösterreichs abdecken – von Amstetten über St. Pölten bis nach Wiener Neustadt. Damit können Beschenkte aus einer Vielzahl an regionalen Angeboten wählen und gleichzeitig den heimischen Handel stärken.

www.ichkauflokal.at