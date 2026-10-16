Info-Abend: "Strom clever nutzen – Kosten senken"

Unternehmen informierten sich über Möglichkeiten zum Energiesparen.

Wie können Unternehmen ihren Stromverbrauch besser steuern, Energiekosten reduzieren und gleichzeitig von erneuerbaren Energielösungen profitieren? Mit diesen Fragen beschäftigten sich mehr als 30 Teilnehmer:innen bei der Informationsveranstaltung „Strom clever nutzen–Kosten senken“ in der WKNÖ-Außenstelle Klosterneuburg.

Die Veranstaltung wurde von der Region Zukunftsraum Wienerwald in Kooperation mit der WKNÖ-Außenstelle Klosterneuburg organisiert. Im Mittelpunkt standen praxisnahe Tipps für Unternehmen, aktuelle Entwicklungen im Energiebereich sowie konkrete Beratungs- und Fördermöglichkeiten. Matthias Zawichowski von der im-plan-tat Raumplanungs GmbH & CoKG zeigte auf, wie Betriebe ihren Energieverbrauch besser verstehen und gezielt beeinflussen können. Der Vortrag „Energiekompetenz im Betrieb – verstehen und gezielt handeln“ spannte den Bogen von einfachen, rasch umsetzbaren Maßnahmen über Energiebuchhaltung und die Nutzung von Smart-Meter-Daten bis hin zur Zusammensetzung der Stromkosten. Auch aktuelle gesetzliche Neuerungen rund um das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) sowie neue Möglichkeiten durch Peer-to-Peer-Modelle und deren Kombination mit Energiegemeinschaften wurden thematisiert. Unter dem Titel „Energie selbst erzeugen, speichern und gemeinsam nutzen“ beleuchtete Zawichowski die Potenziale von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Energiegemeinschaften. Auch Elektroautos als mögliche mobile Stromspeicher wurden als Zukunftsthema angesprochen.

Der Vortrag bot einen kompakten Überblick über unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und zeigte auf, welche Chancen sich daraus für Betriebe ergeben können. Jürgen Schlögl von der Wirtschaftskammer Niederösterreich stellte die ökologische Betriebsberatung vor. Dabei ging es um die Unterstützung von Unternehmen auf dem Weg von der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung von Projekten. Vorgestellt wurden die Beratungs- und Förderangebote der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Betriebe bei der Realisierung entsprechender Maßnahmen unterstützen können.

Die Teilnehmer:innen nutzten die Gelegenheit, Fragen aus der betrieblichen Praxis einzubringen und mit den Vortragenden zu diskutieren. Die Präsentationen wurden als sehr informativ aufgenommen. Besonders der lebendige Austausch und die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen, machten die Veranstaltung zu einer praxisnahen Informationsplattform.

© zVg V.l.: WKNÖ-Ökologischer Betriebsberater Jürgen Schlögl, WKNÖ-Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, Herwig Kolar (Region Zukunftsraum Wienerwald) und Matthias Zawichowski (Teilhabender Geschäftsführer bei im-plan-tat Raumplanungs GmbH & CoKG)



