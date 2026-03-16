WKNÖ-Bezirksstelle Melk gratuliert August Teufl zum 60. Geburtstag

Anlässlich seines 60. Geburtstags gratulierten die Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und der Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer dem Tourismus- und Kulinarikexperten August Teufl sehr herzlich. Sie sprachen dem Experten aus Erlauf Dank und Anerkennung für seinen langjährigen Einsatz aus.

August Teufl zählt zu den profiliertesten Persönlichkeiten im niederösterreichischen Tourismus- und Gastronomiebereich. Er ist seit vielen Jahren als Trainer und Lehrgangsleiter im WIFI Niederösterreich tätig und verfügt über 25 Fachausbildungen im Tourismusbereich.

„August Teufl steht für Qualität, Fachwissen und Leidenschaft im Tourismus. Mit seinem Wirken hat er der Branche wichtige Impulse gegeben und viele Menschen inspiriert“, betonte Obfrau Karin Rosenberger.

Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk wünscht August Teufl zu seinem runden Geburtstag alles Gute, Gesundheit und weiterhin viel Erfolg.