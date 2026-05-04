WKNÖ-Präsident Ecker auf Betriebstour in Schrems

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker war auf Betriebstour in Schrems (Bezirk Gmünd) bei den Unternehmen Everdoo, der Fensterbauer VertriebsgmbH und der Fleischerei Rzepa. „Kreativ, modern und zukunftsorientiert – so habe ich die Betriebe erlebt. Hier wurden und werden Erfolgsgeschichten geschrieben“, zeigte sich der WKNÖ-Präsident von den drei Unternehmen begeistert.

Die Everdoo GmbH ist eigentlich aus dem familiären Alltag heraus entstanden: Patrick Weissinger, Gründer und Geschäftsführer von Everdoo, kommt eigentlich aus einer ganz anderen Welt – er entwickelte viele Jahre High-Tech-Produkte für die Telekom- und Sensorikindustrie. Als Familienvater hatte er ständig mit Knete zu tun und stellte fest, dass die Knetmasse nicht mehr interessant war, sobald die bunten Farben einmal vermischt waren. Außerdem trocknete sie ständig aus und bröselte – dazu waren manche Produkte nicht einmal wirklich kindersicher. Patrick Weissinger begann zu experimentieren: Nach wenigen Tests gab es bereits funktionierende Prototypen. Mit Sascha Hofmann gemeinsam entwickelte er nachhaltige Knetmassen mit dem Anspruch, nie auszutrocknen und immer wieder nutzbar zu sein.

Rund um die Knetmasse werden heute auch Zubehör, Tools und Sammel-Features angeboten. https://everdoo.com

In den Räumlichkeiten eines ehemaligen Supermarktes wurde 2020 die Fensterbauer Vertriebs GmbH eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Gründer Leopold Bauer bereits 36 Jahre Erfahrung in der Fensterbranche. Zusätzlich konnte er den Welser Fenster- und Türen-Spezialist Entholzer als Hauptpartner gewinnen. Der stetige Erfolg führte im letzten Sommer zum Spatenstich für ein eigenes Betriebsgebäude im ecoplus Wirtschaftspark Schrems. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker war zur feierlichen Eröffnung des neuen Firmensitzes geladen. Besonderer Wert wurde von Leopold und dem heutigen Geschäftsführer Michael Bauer auf eine moderne und nachhaltige Infrastruktur gelegt. So verfügt der Standort neben dem Holzriegel-Bürogebäude und der 400 m² großen Lagerhalle auch über eigene Ladestationen für E-Fahrzeuge wie Elektrostapler. Eine Photovoltaik-Anlage und Luftwärmepumpe runden den nachhaltigen Gesamtauftritt des Erfolgsunternehmens ab. www.fensterbauer.at

Die Betriebstour führte Wirtschaftskammer NÖ-Präsident auch zur Fleischerei Rzepa: 1824 von Anton Rzepa gekauft, sind es bis heute insgesamt sieben Generationen und über 200 Jahre, die die Familie Rzepa ihren Betrieb führt. Seit 1912 hat die Stadt Schrems Zugang zu elektrischem Strom, zu dieser Zeit wurde auch das heute noch im Verkaufsgeschäft bestehende „Grüß Gott“ aus Fliesen verlegt. 2026 präsentiert sich das Geschäftslokal technisch am letzten Stand mit neuesten Kühlvitrinen sowie einer großen warmen Theke, um sowohl optisch, als auch hygienisch den Kundenwünschen sowie den Standards des 21. Jahrhunderts zu entsprechen. Besonders stolz ist der aktuelle Geschäftsführer Thomas Rzepa auf die gelebte Regionalität mit Fleisch aus eigener Schlachtung von Tieren aus kleinen, familiären Bauernhöfen aus der Umgebung, um bestmögliche Qualität liefern zu können - ganz so, wie das Credo des Familienbetriebs lautet. https://rzepa.at

„Es sind Unternehmen wie diese, die den niederösterreichischen Unternehmergeist auf eindrucksvolle Art und Weise demonstrieren! Ich freue mich über diese drei herausragenden Unternehmen, deren Ruf über Schrems und den Bezirk Gmünd weit hinausgeht. Sie sind leuchtende Beispiele für die lebendige und gesunde Wirtschaft im Waldviertel!“

© Karl Tröstl WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber (Gmünd), Patrick Weissinger, Sascha Hofmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

© Karl Tröstl WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber (Gmünd), Michael und Leopold Bauer sowie WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.