Innovation am Zug: WKNÖ-Präsident Ecker besucht Ultimate Europe in St. Georgen

Die Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH hat sich vom kleinen Start-up mit drei Mitarbeitenden zu einem internationalen Player der Bahnindustrie entwickelt. Beim Betriebsbesuch von WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker am Standort St. Georgen/Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) standen Zukunftsperspektiven und Standortentwicklung im Mittelpunkt.

Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von automatischen Türsystemen, Übergängen und Interieur für Schienenfahrzeuge und Busse spezialisiert. In den letzten zwei Jahrzehnten gelang der Firma ein nachhaltiges Wachstum – nicht zuletzt dank des Neubaus, der seit 2022 modernste Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden unter einem Dach vereint.

Was 2003 mit einer Vision und asiatischem Shareholder begann, ist heute eine weltweit tätige Firma mit Niederlassungen in Polen, Rumänien und der Türkei. Aktuell sind 196 Mitarbeitende am niederösterreichischen Standort beschäftigt, europaweit sind es über 350 Fachkräfte.

„Unsere Reise war stets von Entschlossenheit und Engagement geprägt. Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Produkte ständig zu verbessern und auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen. Als Arbeitgeber setzen wir auf ein kollegiales Miteinander und bieten einen Arbeitsplatz, an dem Innovation und Eigenverantwortung großgeschrieben werden“, betont Geschäftsführer Manfred Teufl.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker zeigt sich beim Betriebsbesuch beeindruckt von den Leistungen des Betriebs: „Ultimate Europe beweist, wie aus einer lokalen Gründung durch viel Engagement und Innovationskraft eine Erfolgsgeschichte entstehen kann. Die internationale Vernetzung und technisch anspruchsvollen Produkte sind ein kräftiger Impuls für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich.“