WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker auf Betriebsbesuch bei Technische Kunststoffe Blüml in Wiener Neustadt

Bei einem Betriebsbesuch überzeugten sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Wiener Neustadts WKNÖ-Bezirksstellenobmann Christian Oberger von der Leistungsfähigkeit des traditionsreichen Unternehmens Technische Kunststoffe Blüml in Wiener Neustadt. Der Betrieb steht seit Jahrzehnten für Kompetenz im Handel mit technischen Kunststoffen, vor allem Rohrsysteme für Hoch- und Tiefbau, Bewässerungs- und Pooltechnik, als auch Propangas und technische Gase bis hin zu Kältemitteln.

„Blüml zeigt eindrucksvoll, wie sich ein regionaler Fachbetrieb durch Spezialisierung, Qualität und Kundennähe erfolgreich am Markt behaupten kann. Gerade solche Unternehmen sind es, die unsere Wirtschaft krisenfit machen und langfristig Arbeitsplätze in der Region sichern“, erklärt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Das Unternehmen wurde 1965 von Franz Blüml als eines der ersten Fachgeschäfte für technische Kunststoffe in Wiener Neustadt gegründet und feierte im Vorjahr sein 60-jähriges Bestehen. Nach kleinen Anfängen entwickelte sich über die Jahre ein etablierter Spezialist, insbesondere im Bereich Rohrsysteme und Kunststofftechnik. 1982 erfolgte der Umzug an den heutigen Standort in der Fischauergasse, wo heute auf rund 1.200 Quadratmetern Betriebsfläche sowie einem 10.000 Quadratmeter großen Freilager gearbeitet wird. Seit 1997 wird das Familienunternehmen von Andreas Blüml geführt.

Der Betrieb beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und punktet vor allem mit individueller Beratung und maßgeschneiderten Lösungen für Gewerbe- und Industriekunden.

Geschäftsführer Andreas Blüml betont: „Unser Erfolg basiert seit 60 Jahren auf fachlicher Kompetenz, Verlässlichkeit und der Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden. Als Familienbetrieb sind wir stolz darauf, diese Werte über Generationen hinweg weiterzuführen und uns gleichzeitig kontinuierlich weiterzuentwickeln.“ WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker dazu: „Gerade in Zeiten großer Herausforderungen zeigt sich, wie wichtig regionale Betriebe mit hoher Fachkompetenz sind. Sie sind verlässliche Partner für andere Unternehmen und tragen wesentlich zur Wertschöpfung in der Region bei.“

Auch Bezirksstellenobmann Christian Oberger unterstreicht die Bedeutung des Betriebs: „Blüml ist ein wichtiger Bestandteil der regionalen Wirtschaftsstruktur in Wiener Neustadt. Solche Unternehmen sichern nicht nur Arbeitsplätze, sondern stärken auch die regionale Versorgung und Expertise.“

Die Wirtschaftskammer NÖ setzt sich weiterhin für bestmögliche Rahmenbedingungen für Betriebe wie Blüml ein – vom Bürokratieabbau bis hin zur Fachkräftesicherung. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen, dass sich unsere Betriebe auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und weiterhin erfolgreich wachsen“, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker abschließend.