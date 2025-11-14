Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum: WKNÖ-Präsident Ecker auf Betriebsbesuch beim Fleischerfachgeschäft Steiner in Sollenau

Seit der Gründung im Jahr 1964 hat sich der Familienbetrieb eine ständig wachsende Stammkundschaft erarbeitet. Auf der Homepage wird mit besten Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung geworben, die unzähligen Preise und Auszeichnungen geben dem stolzen Qualitätsausweis recht. „Das Rezept für einen derartigen Erfolg liegt nicht nur in der Qualität der Waren, sondern auch an der Verbundenheit des Unternehmens zur Region und zu den lokalen Partnerbetrieben“, skizziert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die Eckpfeiler des 60 Jahre anhaltenden Erfolgs.

Typisch für die Arbeitsweise des Traditionsunternehmens ist auch der persönliche Kontakt zu den beliefernden Landwirten. „Unsere Schinken und Bratwürste sowie die Blutwurst sind bei Wettbewerben mehrfach als Sieger hervorgegangen. Das ist nur dadurch möglich, dass wir unsere Rohstoffe von ausgesuchten Lieferanten aus der Region beziehen und diese dann mit Liebe und Sorgfalt verarbeiten, um Qualität und Geschmack garantieren zu können“, bekräftigen Doris Steiner-Bernscherer und Franz Steiner. Damit werden weite Wege und der damit verbundene Stress für die Tiere unterbunden, was sich letztlich auch positiv auf den Geschmack des Fleisches auswirkt.

„Dass in der Fleischerei Steiner auch Lehrlinge ausgebildet werden, zeigt deutlich, wie hoch der Stellenwert dieses Handwerks hier gehalten wird, denn nur wer sein Handwerk von Grund auf lernt, kann es später mit Qualität und Verantwortung ausüben“, gratuliert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker dem Vorzeigebetrieb Steiner, dessen hervorragender Ruf sich schon weit über die Bezirksgrenzen von Wr. Neustadt hinaus verbreitet hat.

www.steiner-fleischer.at