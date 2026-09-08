WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker besuchte die Gruber Röschitz Wein GmbH

Seit 1814 betreibt die Familie Gruber Weinbau in Röschitz im westlichen Weinviertel (Bezirk Horn). Der Wein wurde ursprünglich hauptsächlich für den Eigenbedarf erzeugt. Noch 1970 bewirtschaftete Ewald Gruber sen. einen gemischten landwirtschaftlichen Betrieb mit Ackerbau, Viehzucht und Weinbau. Die entscheidenden Schritte erfolgten in den Jahrzehnten darauf, als der Hof schrittweise zu einem professionellen Weingut mit Schwerpunkt „Grüner Veltliner“ weiter ausgebaut wurde.

„Permanente Weiterentwicklung ist für dieses Familienunternehmen keine Herausforderung, sondern täglicher Anspruch,“ betonte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker anlässlich seines Betriebsbesuches in Röschitz.

2012 übernahmen die drei Geschwister Ewald jun., Maria (heute Wegscheider) und Christian Gruber das Weingut von ihren Eltern. „Wir haben uns die Bereiche gut aufgeteilt“, erzählen Maria Wegscheider (Marketing und Vertrieb) und Kellermeister Ewald Gruber, „mit Christian im Weingartenmanagement haben wir alle drei gemeinsam den optimalen Überblick – denn den brauchen wir als Eigentümer und Geschäftsführer auch bei rund 80 Hektar.“

In den Jahren nach der Übernahme expandierte der Betrieb stark: Hinzu kamen ein neues Betriebs- und Kellereigebäude, das moderne Weinproduktion, Besuchererlebnis und Nachhaltigkeit verbindet. Gleichzeitig bleibt aber auch die Verbindung zum historischen Keller erhalten.

„Die stetige Optimierung und die rein biologische Bewirtschaftung des Weinguts illustrieren eindrucksvoll, wie drei Geschwister bereits in dritter Generation das weiterführen, was ihnen von der Familie und auch von der der Natur übertragen worden ist“, bezieht sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker auf die Firmen-Philosophie der Gruber Röschitz Wein GmbH.

https://gruber-roeschitz.bio

© Foto Andraschek V.l.: WKNÖ-Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer (Horn), WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Maria Wegscheider, WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Sabina Müller (Horn) und Ewald Gruber.