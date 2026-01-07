WKNÖ-Spartenobmann Jochen Flicker: „Neue ‚Geräte-Retter-Prämie‘ starkes Signal für Nachhaltigkeit und wertvoller Akzent für Reparaturbetriebe in Regionen“

Am 12. Jänner fällt der Startschuss für die neue „Geräte-Retter-Prämie“. Ab dann können Konsumentinnen und Konsumenten für die Reparatur, Service oder Wartung von im Haushalt verwendeten Elektro- und Elektronikgeräten auf www.geräte-retter-prämie.at unkompliziert Bons für die Inanspruchnahme der Förderung beantragen und in der Folge innerhalb von drei Wochen bei einem Reparaturbetrieb, der an der Initiative teilnimmt, einlösen. Partnerbetriebe können sich bereits seit Dezember für die Aktion registrieren.

„Der Startschuss für die neue ‚Geräte-Retter-Prämie‘ ist ein starkes Signal für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und ein wertvoller Akzent für unsere Reparaturbetriebe in den Regionen“, betont Jochen Flicker, der Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Reparieren ist oft besser als einfach wegwerfen.“

90 Millionen Euro für 2026 bis 2028

Konkret werden 50 Prozent der förderungsfähigen Brutto-Kosten (Arbeitszeit inklusive Anfahrtskosten, Materialkosten, sowie Versandkosten bei Material- und Ersatzteilbestellungen) gefördert, die Höchstgrenze der Förderung pro Reparaturbon beträgt 130 Euro. Die mehrmalige Inanspruchnahme der Förderung für verschiedene Reparatur-, Service- oder Wartungsarbeiten ist möglich. Förderungsfähig sind Haushaltsgeräte wie etwa Kaffeemaschinen, Backöfen, Bügeleisen oder Waschmaschinen, aber beispielsweise auch Laptops, Hörgeräte, Fernsehgeräte oder Babyflaschenwärmer. Eine komplette Liste der Geräte, die unter die Förderung fallen, findet sich hier:

www.geräte-retter-prämie.at/geräteliste

Für die Jahre 2026 bis 2028 stehen jeweils 30 Millionen Euro, in Summe also 90 Millionen, seitens des Bundes für die neue Förderung zur Verfügung. Die Fördersumme wird direkt auf das Konto der jeweiligen Konsumentin, des jeweiligen Konsumenten überwiesen. „Der Aufwand ist gering, die Wirkung für Umwelt und Wirtschaft aber nicht zu unterschätzen“, appelliert Flicker an Unternehmen und Konsumenten, die Möglichkeiten der neuen Prämie als Partnerbetrieb bzw. als Kunde zu nutzen. „Eine kleine Reparatur kann Geräte oftmals für Jahre wieder voll funktionstüchtig machen.“

© Josef Bollwein Jochen Flicker, WKNÖ-Spartenobmann Gewerbe und Handwerk

