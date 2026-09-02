WKNÖ-Spartenobmann Pulker: „Müssen alles tun, um wieder in echte Aufschwungphase

Weitgehend von einer stabilen Entwicklung geprägt, stellt sich die Lage in der niederösterreichischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft dar. Sowohl bei den Gesamtumsätzen wie auch bei der Auftragslage und der Kapazitätsauslastung gehen die Unternehmen gemäß dem aktuellen WKNÖ-Wirtschaftsbarometer zu rund 80 Prozent von einer gleichbleibenden Geschäftssituation in den nächsten zwölf Monaten aus. „Das ist angesichts der schwächelnden Konjunktur nicht schlecht. Trotzdem müssen wir alles tun, um endlich wieder in eine echte Aufschwungphase zu kommen“, kommentiert Mario Pulker, der Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), die Umfrageergebnisse.

Lauter Ruf nach Lohnnebenkostensenkung und weniger Bürokratie - "Zeit immer neuer Belastungen muss vorbei sein"

Denn Tatsache ist freilich auch, dass der Kostendruck das Unternehmerleben für Niederösterreichs Tourismus und Freizeitwirtschaft immer schwieriger macht. „Vom Fachkräftemangel bis zu den Energiekosten agieren viele unserer Betriebe am Limit“, so Pulker. Als besonders belastend für ihre Kostendeckung werden von den Unternehmen die Lohnkosten (96,6%), hohe Energie- und Treibstoffkosten (93,5%) sowie hohe Kosten für Materialien und Vorleistungen (85,4%), also etwa Lebensmittelkosten in der Gastronomie, gesehen. „Dazu kommt noch ein geändertes Verhalten unserer Gäste, die auch verstärkt sparen und weniger ausgeben“, erläutert Pulker.

Zur Stärkung ihrer Situation wünschen sich die Unternehmen insbesondere eine Senkung der Lohnnebenkosten und Entlastungen bei der Bürokratie. „Die Zeit immer neuer Belastungen muss endgültig vorbei sein“, so Pulker. „Das gilt für Abgaben und Steuern ebenso wie für eine immer weiter überbordende Zettelwirtschaft - auch, wenn sie digital abgewickelt wird.“

In Niederösterreichs Tourismus und Freizeitwirtschaft sind aktuell rund 12.800 Betriebe mit knapp 49.000 Beschäftigten aktiv. Rund 870 junge Menschen erhalten hier als Lehrlinge eine bestens qualifizierte Ausbildung.

© Andreas Kraus Mario Pulker, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKNÖ

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