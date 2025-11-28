WKNÖ unterstützt NÖ Unternehmen beim Einstieg in die Wasserstofftechnologie

Wasserstoff entwickelt sich in Niederösterreich immer mehr zum Schlüsselthema für Unternehmen – als Energiequelle, technologische Innovation und Impulsgeber neuer Geschäftsmodelle. Die Technologie- und InnovationsPartner (TIP), das gemeinsame Innovationsservice von Wirtschaftskammer NÖ und Land NÖ, luden daher zu einer Fachveranstaltung bei der TEST-FUCHS International GmbH in Groß-Siegharts (Waidhofen an der Thaya). Dort wurde praxisnah vermittelt, warum Unternehmen schon heute Wasserstoff als Teil ihrer strategischen Planung sehen sollten.

„Als Familienunternehmen mit Weitblick denken wir in Generationen. Wasserstoff wird die Luftfahrt der Zukunft prägen – und TEST-FUCHS gestaltet diesen Wandel aktiv mit. Wir leisten bereits jetzt einen konkreten Beitrag für eine nachhaltige Luftfahrt von morgen“, erklärt Michael Schilling, Managing Director and Head of Hydrogen & Space Programs bei TEST-FUCHS.

Die TIP NÖ bieten Betrieben gezielte Beratung und Begleitung bei Wasserstoffprojekten an. „Das Interesse und die konkreten Anfragen zum Thema Wasserstoff haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen“, informiert TIP-Innovationsexperte Robert Backhausen. „Die Veranstaltung bei TEST-FUCHS zeigte, dass sich niederösterreichische Unternehmen aktiv mit Wasserstoff beschäftigen und ihn als wichtigen Baustein der Energiewende sehen. Diese positive Entwicklung wollen wir weiter fördern.“

Bei der Veranstaltung diskutierten Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis aktuelle Chancen, Fördermöglichkeiten und Trends. Der intensive Austausch ermöglichte erste Kooperationen zwischen Betrieben und Forschungseinrichtungen. Mit ihrem umfangreichen Beratungsangebot setzen die TIP einen starken Impuls für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der niederösterreichischen Wirtschaft. Weitere Veranstaltungen zum Thema Wasserstoff sind auch für 2026 angedacht.

www.tip-noe.at

© WKNÖ Die Vortragenden bei der Veranstaltung „H2 als Gamechanger – Warum Ihr Unternehmen schon jetzt über Wasserstoff nachdenken sollte“ (v.l.): WKNÖ-Bezirksstellenleiter Alexander Vogl (Waidhofen/Thaya), Robert Backhausen (TIP NÖ), Thomas Steffl (FFG), Lukas Renz (Hydrosolid), Harald Weinberger (Anyldea GmbH), Michael Schilling (TEST-FUCHS Aerospace Systems) und Andreas Kornherr (TIP NÖ).