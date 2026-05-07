WKO vor Ort bei Brantner-Dürr in Kleinschönau

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ besuchte die Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Zwettl, die Firma Brantner-Dürr in Kleinschönau und stellte damit erneut einen regionalen Hidden Champion in den Mittelpunkt.

Alexander Dürr, Geschäftsführer und Unternehmer in dritter Generation, führte die zahlreich erschienenen Unternehmerinnen und Unternehmer durch die Anlage und erklärte anschaulich den gesamten Ablauf – von der Abholung und -übernahme der Abfälle und Wertstoffe über die logistische Abwicklung bis hin zum Abtransport zur thermischen Behandlung bzw. zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe. Besonderes Augenmerk galt dabei den effizienten Prozessen und den umweltrelevanten Aspekten der regionalen Abfallwirtschaft.

Brantner-Dürr ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für die Umweltverbände, Gemeinden und Gewerbebetriebe in den Bezirken Zwettl, Gmünd sowie Waidhofen an der Thaya und leistet einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Ressourcenmanagement im Waldviertel.

Im Anschluss an die Betriebsführung stellte Robert Backhausen die Angebote und Fördermöglichkeiten der Technologie- und Innovationspartner Niederösterreich (TIP NÖ) vor. Dabei zeigte er auf, wie Unternehmen bei Innovations-, Digitalisierungs- sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekten unterstützt und bei der passenden Förderwahl begleitet werden können.

© WKNÖ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungsreihe „WKO vor Ort“ am Standort Kleinschönau der Firma Brantner-Dürr, wo Einblicke in moderne Abfallwirtschaft und regionale Entsorgungslösungen gegeben wurden.

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