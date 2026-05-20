WKO vor Ort bei Günter Brentrup

Im Rahmen von WKO vor Ort lud die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen diesmal ins Hochzeitsschloss nach Gloggnitz zu Günter Brentrup ein. Günter Brentrup ist seit 30 Jahren im Gast- und Konditorengewerbe selbständig wurde aus diesem Anlass mit einer Jubiläumsurkunde geehrt. Die ausgebuchte Veranstaltung fand großen Anklang unter den Gästen. Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka luden zur Podiumsdiskussion mit Mariella Klement-Kapeller (Geschäftsführerin Wiener Alpen), Martin Rohl (Manager Leader NÖ-Süd) und Andreas Kornherr (WKNÖ TIP-Experte) zu den Themen Innovation und Nachhaltigkeit für die Region ein. Günter Brentrup ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus für seine kulinarischen Köstlichkeiten bekannt und verwöhnte mit seinem Team die anwesenden Gäste.

© WKNÖ V.l.: Hermann Hauer, Bernhard Dissauer-Stanka, Monika Eisenhuber, Martin Rohl, Mariella Klement-Kapeller, Günter Brentrup und Andreas Kornherr

© WKNÖ Hermann Hauer, Monika Eisenhuber, Günter Brentrup und Bernhard Dissauer-Stanka