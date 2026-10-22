WKO vor Ort bei Haubis: Betriebsführung, Unternehmensnachfolge, Austausch

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen eines der bekanntesten Familienunternehmen der Region erhielten Unternehmerinnen und Unternehmer bei „WKO vor Ort“ bei Haubis. Die WKNÖ-Bezirksstelle Melk lud dazu ein, den Traditionsbetrieb näher kennenzulernen und sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen.

Bei einem exklusiven Rundgang durch den Betrieb bekamen die Gäste interessante Einblicke in die Welt des Bäckerhandwerks und in die Abläufe eines modernen Unternehmens. Dabei wurde deutlich, wie Tradition und langjährige Erfahrung mit Innovation und Weiterentwicklung verbunden werden können.

Ein besonderer Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem Thema Betriebsübergabe innerhalb der Unternehmerfamilie. Im persönlichen Gespräch wurden Erfahrungen rund um die Weitergabe eines erfolgreichen Familienbetriebs thematisiert. Neben den damit verbundenen Herausforderungen und Chancen standen auch die Bedeutung gemeinsamer Werte sowie der Blick auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens im Mittelpunkt.

Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger und Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer stellten die Services der WKNÖ-Bezirksstelle Melk vor. Sie freuten sich über den persönlichen Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region. „Gerade der direkte Einblick in heimische Betriebe und die persönlichen Erfahrungen der Unternehmerfamilien machen Veranstaltungen wie diese besonders wertvoll. Sie bieten die Möglichkeit, voneinander zu lernen, neue Impulse mitzunehmen und gleichzeitig das regionale Netzwerk zu stärken“, betonen Rosenberger und Hofbauer.

Zum Abschluss lud Familie Haubenberger zu einem frischen Bäckerfrühstück ein. In gemütlicher Atmosphäre blieb damit ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche, zum Netzwerken und zum Knüpfen neuer Kontakte.