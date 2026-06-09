WKO vor Ort bei KremsChem Austria: Austausch mit Präsident Wolfgang Ecker

Im Rahmen der Event-Reihe „WKO vor Ort“ hatten Unternehmer:innen aus dem Bezirk Krems Gelegenheit, die KremsChem Austria kennenzulernen und mit WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker aktuelle wirtschaftliche Themen zu besprechen.

Bei einem Rundgang durch das Werk erhielten die Gäste Einblick in die innovativen Produktionsprozesse und die Bedeutung des Unternehmens als wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor in der Region. KremsChem Austria ist regionaler Markt- und Technologieführer bei Leimen und Kunstharzen sowie Spezialist für Feinchemikalien, Lackrohstoffe und Flammschutzmittel. Die Tour führte durch die Anlagen zur Formaldehyd-Produktion sowie die mit dem dabei entstehenden Nebenprodukt betriebenen Gasmotoren-Kraftwerke im Industriegebiet Krems.

„Unternehmen wie KremsChem zeigen, wie Innovationskraft und Engagement zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts beitragen“, betonte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, „mit WKO vor Ort wollen wir aber nicht nur Einblick in Vorzeigebetriebe geben, sondern laden Sie alle in der Region herzlich ein, bei unternehmerischen Fragen das vielfältige Beratungsangebot der Wirtschaftskammer zu nutzen“.

www.kremschem.com