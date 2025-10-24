WKO vor Ort bei MBIT Solutions in Diendorf

Seit mehr als zwei Jahrzehnten entwickelt MBIT Solutions maßgeschneiderte Web- und Softwarelösungen für die Wirtschaft. Martin Böhacker und sein Team luden im Rahmen der WKO vor Ort-Eventschiene Unternehmer:innen des Bezirkes Krems zu einer Reise in die digitale Zukunft ein. Im Digital Makers Space in Diendorf am Kamp zeigten sie auf, wo Science Fiction bereits Realität geworden ist und gewährten eindrucksvolle Einblicke in die Virtuelle Realität und die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann, Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck und Rechtsexperte David Landauer luden die Unternehmer:innen ein, bei wirtschaftlichen Fragen und Problemstellungen das umfangreiche Service- und Beratungsangebot der Bezirksstelle aktiv zu nutzen.